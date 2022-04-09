Радник керівника ОП зазначив, що "Росія точно довела, що це нелюдська цивілізація, яка має зникнути з мапи".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що бажання деяких партнерів утримати бізнес з росіянами "трошки затягує війну", але Україна перемагає.

Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Twitter.

"44 дні смерті, крові, ненависті, яку принесла РФ на 🇺🇦 землю. Це достатньо часу зрозуміти, хто є хто, хто на що здатен і хто й куди в кінці дійде. Україна буде перемагати... Після Бучі, після Гостомеля, Бородянки, Макарова та Краматорська вчорашнього - після цього у нас точно немає іншого вибору, аніж довести, що Україна - дуже сильна та потужна держава", - зазначив Подоляк.

Він додав, що росіяни зараз концентрують свої сили на Донбасі, щоб спробувати довести світу, що вони вміють воювати.

"Вони хочуть там отримати перевагу у десятки разів і спробувати зламати наших хлопців. Це не вийде. Але є й інша сторона росіян - сторона "російського нацизму". Ми, на жаль, отримали вже повне свідчення того, як вони "воюють" з цивільними громадянами, як вони ґвалтують, вбивають дітей, ламають та спалюють все, бо це і є суть "руського міра", - наголосив радник керівника ОП.

За словами Подоляка, на жаль, деякі партнери України все ще марять бажанням утримати можливість займатися бізнесом з росіянами, мати можливість отримувати від них енергоносії і "все це трошки затягує війну".

"Але знову ж таки - 44-й день війни, Україна перемагає, а Росія точно довела, що це нелюдська цивілізація, яка має зникнути з мапи..." - додав він.

Вас також можуть зацікавити новини: