Поховали письменника Володимира Яворівського на Байковому кладовищі.

У Києві попрощалися із письменником, громадсько-політичним діячем Володимиром Яворівським. Церемонія прощання з Яворівським відбулася в Свято-Михайлівському Видубицькому монастирі.

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Як пише Радіо Свобода, попрощатися з письменником прийшли близько сотні людей. Зокрема голова Верховної Ради Дмитро Разумков. На прощанні також були присутні митці і пересічні громадяни. На церемонію прощання приїхала і Юлія Тимошенко.

Поховали Володимира Яворівського на Байковому кладовищі.

Ким був Володимир Яворівський

Яворівський був одним зі співзасновників "Народного руху України". У серпні 91-го разом з іншими демократами боровся за проголошення акту Незалежності. Він був народним депутатом шістьох скликань. Лауреатом Шевченківської премії. Десять років очолював Спілку письменників України.

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Автор: Тарас Сидоржевський