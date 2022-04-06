Законом до Кримінального кодексу вноситься стаття, за якою такі дії будуть каратися позбавленням волі до 12 років.

Президент України Володимир Зеленський ветував закон щодо посилення відповідальності за пособництво державі-агресору.

Про це йдеться у картці відповідного законопроекту на сайті парламенту.

Зазначається, що сьогодні, 6 квітня, закон було повернуто з пропозиціями президента та передано на розгляд керівництву парламенту.

Водночас пропозиції президента до закону наразі ще не оприлюднені.

Як повідомляв УНІАН, 24 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо удосконалення відповідальності за колабораційну діяльність та особливості застосування запобіжних заходів за вчинення злочинів проти основ національної та громадської безпеки (реєстр. №7186).

Законом до Кримінального кодексу вноситься стаття "Пособництво державі-агресору".

Згідно з нею, умисні дії, направлені на допомогу державі-агресору (пособництво), його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, вчинені громадянином України, іноземцем чи особою без громадянства, за виключенням громадян держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; будь-якої співпраці, у тому числі збір, підготовка та/або передача матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, його збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора; інша взаємодія з представниками держави-агресора, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, в тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, - караються позбавленням волі на строк від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

У КПК встановлюється, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосовується до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених ст. 109-114-1, 258-258-5, 260, 261, 437-442 ККУ (зокрема, йдеться про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України; державну зраду та колабораційну діяльність), за наявністю ризиків, зазначених у ст. 177 цього Кодексу.

Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого цими ж статтями ККУ.

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