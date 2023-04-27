Росіяни зараз бояться зміни влади в Туреччині.

У разі зміни влади в Туреччині зовнішня політика цієї країни щодо України не стане гірше. Таку думку в коментарі УНІАН висловив політолог Олексій Голобуцький.

За його словами, нинішні рейтинги кандидатів у президенти Туреччини демонструють, що серед лідерів є діючий президент Реджеп Таїп Ердоган та кандидат від об’єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу. Причому наразі, відповідно до опитувань, Ердоган поступається Киличдароглу.

Голобуцький зауважив, що перед кандидатом від опозиції поставлені низка завдань, перш за все - відійти від авторитаризму в країні, щоб більшу роль відігравав парламент країни.

Відео дня

"І коли зникне оця авторитарна система, якщо вона зникне, якщо переможе опозиція, - то звичайно, зовнішня політика не зможе залишитись такою самою. Вони виступають проти авторитаризма Ердогана, хочуть демократизувати Туреччину, хочуть обличчям стати до Євросоюзу, вирішити питання. І в принципі, як заявляла опозиція, вони хочуть більш ретельно виконувати свої зобов’язання в НАТО", - підкреслив політолог.

Голобуцький зазначив, що загалом дивно, що країна НАТО займає нейтральну позицію в питаннях, де НАТО займає чітко проукраїнську позицію. За його словами, росіяни зараз бояться зміни влади в Туреччині.

"У будь-якому разі, якщо відбудеться зміна влади і зовнішня політика поміняється, я думаю, що вона не гірше стане для України, ніж зараз при Ердогані. Тим більше, є й інші моменти. Путін і Ердоган розуміють один одного, це два авторитарних лідери і навряд чи таке розуміння буде з наступником Ердогана", - сказав Голобуцький.

Посилаючись на рейтинги кандидатів, він зауважив, що наразі різниця між Ердоганом і його опонентом складає 3-4%.

"Багато що залежить від того, як проголосують за кордоном і яка активність буде молоді. Молодь не проердоганівська, вона антиердоганівська. І люди за кордоном - вони завжди голосували не "за", були більш продемократичні, проопозиційні", - прокоментував Голобуцький.

Вибори в Туреччині - що відомо

Президентські вибори в Туреччині заплановані на 14 травня 2023 року. Президента обиратимуть терміном на п'ять років.

У перших числах березня шість опозиційних партій Туреччини, які утворюють Національний альянс, узгодили єдиного кандидата на президентських виборах 14 травня - Кемаля Киличдароглу, лідера найбільшої в альянсі Республіканської народної партії.

Опозиційний альянс пообіцяв відновити парламентську демократію в Туреччині, якщо вони переможуть Ердогана, скасувавши запроваджену ним президентську систему.

Нещодавно турецькі ЗМІ, посилаючись зокрема на опитування агенції ORC Arastirma, повідомили, що кандидат у президенти від об’єднаної опозиції Туреччини Кемаль Киличдароглу може перемогти на виборах у травні 2023 року чинного багаторічного турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Згідно з опитуванням, проведеним 4-6 березня серед 1850 респондентів у третині турецьких провінцій, 43,2% виборців проголосували б за Ердогана, а 56,8% - за Киличдароглу.

Вас також можуть зацікавити новини: