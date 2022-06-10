Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив наявних доказів.

За матеріалами СБУ підозру в державній зраді заочно отримав проросійський політолог соратник олігарха і кума Путіна Віктора Медведчука.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

Це стало можливим одразу після висновку комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи, яка проаналізувала масив доказів, зібраний співробітниками Служби безпеки.

"Так, згідно з висновком, висловлювання та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету і територіальній цілісності України", - зазначається у повідомленні.

В СБУ зазначили, що в результаті обшуків співробітники СБУ вилучили речі та документи, що підтверджують його зв’язки з РФ. Серед них – аналітичні матеріали щодо проведення "денацифікації та демілітаризації України".

Наразі тривають заходи щодо підтвердження можливого використання цих та інших матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Встановлено, що фігурант був пов'язаний зі співробітниками російських спецслужб, які діяли в Україні під дипломатичним прикриттям. Також він часто брав участь у пропагандистських ефірах на росТБ та очолював групу експертів. Як зазначили в Офісі генпрокурора, "упродовж 2021 року політтехнолог взяв участь у десятках пропагандистських програм на російському телебаченні".

Крім того, у Офісі генпрокурора повідомили, що за даними слідства, підозрюваний, будучи громадянином України, упродовж кількох років надавав РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України. Діючи в якості "експерта", він неодноразово брав участь в ефірах телевізійних передач, ток-шоу та інтерв’ю, поширюючи напрацьовані російські меседжі, спрямовані на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в нашій державі, деморалізацію української армії, формування негативного іміджу України на міжнародній арені. Таким чином підозрюваний проводив пропагандистську діяльність, направлену на просування вигідних РФ ідеологічних установок, чим сприяв країні-агресору у проведенні підривної діяльності проти України.

У повідомленні не вказується ім'я цього політтехнолога, але відомо, що соратником і політтехнологом Медведчука був Михайло Погребинський.

Як повідомляв УНІАН, 26 березня правоохоронні органи провели обшук у квартирі Погребинського в Києві. Слідчі заявили, що очолюваний ним Київський центр політичних досліджень і конфліктології на постійній основі вивчав настрої українського суспільства, а отримана інформація передавалася російському керівництву для планування політики щодо України. За словами українських правоохоронців, "Погребинський готував і передавав в РФ поради з інформаційних спецоперацій проти України". Також повідомлялося, що під час обшуку у Погребинського були виявлені результати опитувань, де "нібито 46% українців підтримують президента РФ Володимира Путіна". За фактом обшуків було порушено справу за ст.111 ("державна зрада") та ст. 191 ("привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем") Кримінального кодексу.

27 березня стало відомо, що проросійського політолога Погребинського затримали у Києві. Проте 7 квітня у ЗМІ з'явилась інофрмація, що політолог Погребинський покинув Україну і попрямував до Німеччини. Погребинського 4 квітня помітили у Будапешті, де він заселився в готель. Але через два дні він залишив готель і поїхав у аеропорт Будапешта.

Хто такий Михайло Погребинський - біографія

Михайло Погребинський народився в Києві в 1946 році. З 1989 року брав участь як керівник і радник у виборчих кампаніях. У 1993 році заснував Київський центр політичних досліджень і конфліктології, що займається дослідженнями і консультаціями в соціально-політичній сфері, директором якого він є протягом усього часу. З 2002 по 2004 рік був радником глави Адміністрації президента Віктора Медведчука. У 2004 році був радником у виборчому штабі кандидата в президенти Віктора Януковича. У 2012-2014 роках активно співпрацював з громадським рухом "Український вибір" Віктора Медведчука.

Вас також можуть зацікавити новини: