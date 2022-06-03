Медведчуку загрожує 15 років ув'язнення.

Свідчення народного депутата Віктора Медведчука проти колишнього президента України Петра Порошенка не стануть пом'якшувальною обставиною по кримінальному провадженню, по якому йому загрожує 15 років позбавлення волі за державну зраду.

Про це під час Всеукраїнського телемарафону заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

"Ми абсолютно спокійно рухаємося в суд, тому що там всі залізобетонні докази зібрані... Ніякого пом'якшення не буде. 15 років це тільки тому, що ми рухалися цією справою до того, як закон вступив в силу - зараз це була б інша міра покарання. Що стосується його співпраці зі слідством, це була його воля, у ньому прокинувся свідомий громадянин, який давав свідомі покази

Також вона додала, що нардепа Тараса Козака, який також підозрюється у держзраді та з 2021 року переховується за кордоном, будуть судити заочно.

"Ми, звичайно, підемо в заочний спосіб. Якщо людини немає у державі, це не означає, що правосуддя має про нього забути, у жодному разі. Треба притягати до відповідальності. І в залежності від того, що скаже суд, ми будемо дивитися", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня СБУ оприлюднила фрагмент свідчень Медведчука проти екс-президента Порошенка, в якому він розповів про схему виведення з державної власності частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" для подальшого прокачування через нього дизельного пального.

Медведчук деталізував роль у ній екс-президента Петра Порошенка, а саме, що той не лише звернувся до нього з проханням сконтактувати з керівництвом РФ, а й забезпечив прийняття необхідних рішень в усіх українських інстанціях. У підсумку, констатував Медведчук, цей трубопровід став приватною власністю, а по факту – власністю самого Порошенка.

Депутат запевнив, що питаннями трубопроводу він займався на прохання екс-президента. Крім того, Медведчук розповів деталі налагодження у 2014-2015 роках механізму закупівлі вугілля для потреб енергетики України на тимчасово окупованих територіях так званих "Л/ДНР", практично - у ватажків бойовиків.

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