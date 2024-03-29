Міхал Колодзейчак прокоментував свою поведінку під час переговорів з українською делегацією.

Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак прокоментував свою поведінку під час переговорів із українською урядовою делегацією щодо торгівлі та транзиту. Про це повідомляє Onet.

Як повідомлялося раніше, сторони були дуже близькі до компромісу, коли раптом Колодзейчак почав поводитися дивно - постійно виходив і заходив у переговорну кімнату, щось читав у смартфоні, шмигав носом, поводився досить нервово і "займався чим завгодно, крім розмови".

За словами політика, Польща має захистити свій бюджет, і він особисто буде це робити, доки перебуває у міністерстві. При цьому він звинуватив українську сторону у відході від домовленостей.

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"У нас були певні домовленості, вони мали набути чинності 1 квітня, а зараз договір змінюється. Це підриває довіру до української сторони", - зазначив заступник міністра.

Він підкреслив, що в ЗМІ про нього "було багато неправди", при цьому він "підтримує Україну, але розраховує на розуміння з іншого боку".

"Я всім серцем вболіваю за українців, розумію їхню стурбованість. Ми не сердимося, ми не говоримо в ЗМІ, що роблять українські політики. Ми хочемо добитися хорошої угоди з Україною", – підкреслив Колодзейчак.

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Глави урядів Польщі та України Дональд Туск і Денис Шмигаль зробили важливі заяви щодо розблокування кордону з Польщею. Так, за словами Туска, "у питанні сільського господарства ми зробили крок вперед".

У свою чергу Шмигаль зазначив, що блокада українського кордону з боку окремих польських груп протестувальників шкодить як економіці Польщі та України, так і Європейського Союзу у цілому. При цьому Україна й далі потребує шляхів солідарності для транспортування збіжжя через західний наземний кордон.

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