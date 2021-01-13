Журналісти помітили екс-президента на відпочинку в Еквадорі.

Журналісти розповіли, як пройшов різдвяний відпочинок п'ятого президента України Петра Порошенка з родиною в Еквадорі.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Зокрема, екс-гаранта помітили в аеропорту міста Гуаякіль перед посадкою на літак. Поруч з ним була дружина Марина з сумкою елітного бренду Louis Vuitton та діти. Примітно, що спілкується родина п'ятого президента не українською, а російською мовою.

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Окремі джерела публікували світлини яхти, на якій нібито відпочивали Порошенки на Галапагоських островах. Її вартість - 75 мільйонів фунтів, а оренда коштує близько $350 тисяч на місяць. Повідомлялося, що окрім Порошенка, на ній було ще восьмеро осіб. Після того, як місцеві журналісти попросили зустрічі з Порошенком, борт підняв якір та пішов.

За даними ТСН, відпочинок на цих островах обійдеться щонайменше у $4 тисячі за тур за одну людину. Туристичний менеджер Вікторія Ощепкова розповідає, що цей напрям не є надто популярним.

"Ці острови - такий відпочинок відокремлений, той, хто хоче відпочити, щоб його там ніхто не чіпав і це було красиво", - пояснила експерт, додаючи, що схожа за класом яхта на місяць обійдеться у близько $350 тисяч.

"Але це не рахуючи фінальних прибирань, кухарів і всіх інших. Вартість оренди на тиждень в більшості випадків буде дорівнює вартості оренди на місяць", - каже туристичний менеджер.

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Після того, як інформація про відпочинок екс-президента була опублікована в ЗМІ, пасажири яхти серед ночі під охороною терміново покинули борт та переїхали в один з готелів міста, йдеться в сюжеті. Також зазначається, що під час відпочинку Порошенко нібито зустрічався з державними чиновниками та бізнесменами Еквадору через какао – основну сировину для виробництва шоколаду.

Відпочинок родині екс-президента зіпсував ветеран АТО, який опинився в одному літаку з ним.

"Петро Порошенко, чому ви проміняли козаче Різдво на острови?", - запитав він. Марина Порошенко російською відповіла: "Навіщо ви знімаєте?".

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Автор: УНІАН