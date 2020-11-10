За словами Міністра культури Польщі, сто років країна захищала Європу від зла більшовизму не одна.

У містечку Скерневіце біля Варшави відкрили пам'ятник "Перед Варшавською битвою", який включає скульптури державних діячів початку ХХ століття, серед яких Симон Петлюра - організатор збройних сил Української народної республіки (УНР).

Читайте такожУ Варшаві на честь генерала УНР, який урятував місто від більшовиків, назвали сквер (фото)Про це повідомляє BBC, з посиланням на сайт польського уряду.

Пам'ятник вшановує засновника польської армії та маршала Польщі Юзефа Пілсудського, експрем'єра Угорщини Пала Телекі та військового діяча Франції Шарля де Голля, який пізніше став французьким президентом.

Під час церемонії відкриття пам'ятника віцепрем'єр та міністр культури, національної спадщини та спорту Пьотр Глинський сказав, що сто років тому Польща захищала Європу від зла більшовизму, але "тоді ми були не одні".

"Тоді поляки з угорцями, українцями, французами, а також з білорусами, американцями та румунами, які теж постачали військову допомогу захисникам Варшави та Польщі, захищали Європу від більшовизму. Тоді ми були всі разом", - сказав віцепрем'єр.

Видання пише, що відкриття пам'ятника - одна з подій, присвячених століттю Варшавської битви. Тоді, у 1920 році відбулася вирішальна битва радянсько-польської війни, в результаті якої Польська Республіка змогла відстояти свою незалежність, завдавши поразки червоній армії.

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Автор: УНІАН