У місті вже майже на 100% відновили водопостачання.

У звільненому від російських окупантів місті Ірпінь, що на Київщині, майже цілодобово тривають роботи з відновлення інфраструктури. Мер Олександр Маркушин розповів, що вже скоро мешканці зможуть повернутися додому.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Мер Ірпеня показав відео з міста та розповів, що кожного дня там відкривається все більше супермаркетів. Відновлюються парки, до міста повертається бізнес. Вже скоро мешканці Ірпеня зможуть повернутися додому.

"Завдяки майже цілодобовій роботі профільних і комунальних служб у нашому місті майже на 100% відновлено водопостачання, близько на 80% - електропостачання та на 20% - газопостачання. Ірпінь щодня все більше оживає і розцвітає. Уже зовсім скоро можна буде всім повертатися додому", - розповів Маркушин.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Ірпені жінки потай, під обстрілами та з ліхтариками, пекли хліб для голодних городян.

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