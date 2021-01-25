За його словами, українці не повинні "зачаровуватись" Олексієм Навальним.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна підтримує звільнення російського опозиціонера Олексія Навального, оскільки він є ворогом Володимира Путіна.

Читайте такожВ українському МЗС прокоментували суботні протести в РосіїПро це він розповів в ефірі каналу "Україна 24".

За його словами, українці не повинні "зачаровуватись" Олексієм Навальним з точки зору інтересів України.

Він вважає, що Росії доведеться вибачатися за анексію Криму.

"Ще й вибачення доведеться йому принести за російську агресію, якщо станеться так, що Навальний в якійсь перспективі в результаті демократичних виборів очолить Росію або посяде якесь політичне місце в системі. Але, як я сказав, ворог мого ворога є моїм другом. Тому якщо Навальний є ворогом Путіна, то ми підтримуємо Навального. Все дуже просто", - сказав Кулеба.

Протести в Росії

У суботу, 23 січня, в Росії пройшли акції на підтримку російського опозиціонера Олексія Навального, заарештованого кілька днів тому після повернення в РФ з Німеччини.

Силовики застосували до протестувальників насильство і провели масові затримання.

В ході масових акцій протесту в Росії 23 січня силовики затримали 3296 протестувальників. Це рекордна кількість затриманих за всю сучасну історію Росії.

У Міністерстві закордонних справ України засудили насильство проти учасників акцій в Росії на підтримку Навального.

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Автор: УНІАН