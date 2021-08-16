Уже 40 країн та міжнародних організацій підтвердили участь в установчому саміті, запланованому на 23 серпня.

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен і міністр оборони Петер Гультквіст відвідають Київ 23 серпня для участі в установчому саміті "Кримської платформи".

Про це в понеділок, 16 серпня, повідомила прес-служба уряду Швеції.

"Участь прем'єр-міністра посилює принципову підтримку Швецією територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України", - зазначається в повідомленні.

Учасники "Кримської платформи"

13 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вже 40 країн та міжнародних організацій підтвердили участь в установчому саміті "Кримської платформи", запланованому на 23 серпня у Києві.

Що таке "Кримська платформа"

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший, найвищий, - політичний, до нього приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський, четвертий - рівень неурядових експертів.

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Інавгураційний саміт "Кримської платформи" відбудеться у Києві 23 серпня. До України приїдуть представники від усіх провідних держав-партнерів у Європі та Північній Америці, а також держав з-поза меж трансатлантичного регіону.

Цей саміт передбачає проведення основного засідання та чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шляхи реінтеграції Криму через права людини та сталий розвиток і про відновлення прав кримськотатарського народу.

Автор: Леся Лещенко