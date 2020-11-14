Президент перебуває на лікуванні через зараження коронавірусом.

До кінця 2020 року Верховна Рада повинна розглянути питання щодо розв'язання проблеми навколо Конституційного Суду України. Також найближчим часом у високих владних кабінетах можливі кадрові перестановки.

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Про це під час відеозвернення в суботу, 14 листопада, сказав президент України Володимир Зеленський. Кілька днів тому в нього підтвердили зараження коронавірусом і нині він перебуває на лікуванні у "Феофанії" в Києві.

"Цього року в парламенту ще багато роботи. Це і розв'язання проблеми з Конституційним Судом, і ухвалення бюджету у другому читанні, і можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають завадити нам, і вам (нардепам) це зробити", - сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що кадрові перестановки можуть стосуватися кількох міністрів у чинному уряді.

Зеленський на відео з лікарні також запевнив, що почувається добре. І тримає на контролі державні справи, зокрема пояснив, що карантин вихідного дня, який палко обговорюють у суспільстві, це один зі способів запобігти ще більшому зростанню хворих, подобається це комусь чи ні. За словами Зеленського, йдеться всього про 6 днів, це три вікенди. Нині уряд готує програми задля підтримки бізнесу, але про що конкретно йдеться, глава держави не уточнив.

Коронавірус у Зеленського: що відомо

Володимир Зеленський оголосив, що заразився коронавірусом, 9 листопада. Спочатку повідомлялося, що він лікується вдома, але вранці 12 листопада з'ясувалося, що президент госпіталізований до "Феофанії".

У лікарні у розпорядженні Зеленського окреме приміщення, обладнане для відеоконференцій, та спецзв'язок. Президент продовжує виконувати свої обов'язки.

Разом із Зеленським у "Феофанії" лікується і голова офісу президента Андрій Єрмак.

Головлікар "Феофанії" розповів про умови лікування президента Зеленського.

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Автор: УНІАН