Латвійський президент перебуває з дводенним візитом у Києві.

Президент Латвії Егілс Левітс здійснює дводенний візит до української столиці після приїзду до Києва 9 вересня.

Як повідомляє "Європейська правда", таким чином, латвійський лідер став першим західним лідером, який порушив неформальне безпекове правило, що забороняло іноземним політикам лишатися у Києві на ніч.

Традиційно, програма візиту латвійського президента до Києва не оприлюднюється до його завершення.

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Як повідомляв УНІАН, вчора після зустрічі з Володимиром Зеленським Егілс Левітс виступив за початок переговорів про вступ України до ЄС. Також він взяв участь у церемонії відкриття своєї таблички на Алеї сміливості в Києві.

13 квітня Егілс Левітс вже відвідував Київ, ставши тоді одним з перших західних лідерів, що приїхали до столиці України.

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