ЄС має "взяти курс на те, щоб не закривати двері" перед Україною, вважає Бербок.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок підтримала надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС, але попередила, що процес "не буде швидким".

Про це повідомляє газета Handelsblatt

"Ми повинні усвідомити, що це історичний момент. Це означає, з одного боку, що Північна Македонія І Албанія нарешті можуть почати переговори про вступ (в ЄС - УНІАН)", - сказала вона.

Говорячи про вступ України до ЄС, вона зазначила, що "швидкого процесу приєднання не буде".

"Ніяких знижок там бути не може. Але наразі разом з Європейським союзом ми маємо взяти курс на те, щоб не закривати перед ними двері", - додала вона.

Раніше видання Euractiv з посиланням на дипломатичні джерела заявило, що Греція і Кіпр підтримують членство України в ЄС, але виступають проти прискореного вступу.

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін, яка напередодні відвідала Київ, Ірпінь та Бучу, також виступила проти надання Україні особливих умов для вступу до ЄС.

Вступ України до ЄС: що варто знати

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон виступив з ініціативою про європейську політичну спільноту, в рамках якої можна було б розвивати співпрацю з Україною.

Держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон заявляв, що Україна зможе вступити до Європейського Союзу у перспективі 15-20 років.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував цю заяву. "Якщо коротко, то зради не буде ні з Францією, ні з будь-якою іншою країною. Ніхто нас не буде ламати. Ніхто не зможе нас змусити робити те, що ми не хочемо робити. Ситуація категорично принципово змінилася", - наголосив Кулеба.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте також вважає, що шанси України на отримання кандидата на вступ до Євросоюзу найближчим часом невеликі. Блок може обмежитися тим, що назве її потенційним кандидатом.

Прем'єр Британії Борис Джонсон також пропонує Україні новий альянс замість вступу до Євросоюзу. За інформацією ЗМІ, він має намір створити альянс на противагу ЄС з ліберальних держав, які ревно ставляться до свого суверенітету і бачать в Російській Федерації національну загрозу.

У травні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україні не потрібні альтернативи, що замінюють надання статусу кандидата на членство в Європейському Союзі. При цьому він зазначав, що розуміє складність процесу і що певні країни багато років проходили довгий шлях, проходили роки для отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, а потім роки для набуття членства.

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