Вже скоро на півострові може початися дефіцит пального, росіяни в паніці тікають до РФ.

Росіяни у Криму та Бєлгороді зараз переживають весь жах, що й українці у березні цього року. Паніка, евакуація, дефіцит пального - нині мешканцям РФ та тимчасово окупованого півострова непереливки.

Про це під час інтерв'ю Наталії Мосейчук розповів військовий експерт Олег Жданов.

Так, після "бавовни" та постійних "прильотів" у Криму, після інформації про контрнаступ ЗСУ на Херсонщину, росіян охопила паніка. Кримській міст нині працює тільки на виїзд з тимчасово окупованого півострова. Колаборанти тікають, гауляйтери їдуть до РФ.

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На виїзд до моста черга може досягати 25 кілометрів. З Криму екстрено їдуть туристи, ті, хто туди переселився за ці вісім років, збирають речі та тікають, додав Жданов.

"Прем'єр" окупованого Криму Сергій Аксьонов вивозив свою родину, проте сам він не може виїхати. Його ніхто не випустить, вважає Жданов, тому той намагається врятувати рідних. Вже скоро, після "бавовни" на автобазі, в Криму почнеться дефіцит палива. Це викличе ще більше панічних настроїв.

Аналогічна ситуація у російському місті Бєлгород, де ледь не щодня вибухають ракети, якими РФ намагалася вдарити по Україні, проте "щось" у країни-агресорки постійно йде не так. Одна з таких ракет впала на вокзал. Люди тікали у паніці.

Росіяни вже почали евакуюватися. Нині вони усі переживають увесь жах, який українці вже пережили у березні цього року, резюмував Жданов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що розвідка по максимуму відпрацьовує інформацію на півдні, а особливо, як підкреслив Зеленський, в Криму.

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