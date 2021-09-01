Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Вашингтона відмовився відповідати на запитання представників російських пропагандистських ЗМІ.
Відповідне відео опублікували низка російських ЗМІ.
На ньому "журналіст" намагається запитати у Кулеби, чи буде тема Росії звучати в ході переговорів делегацій України й США. Той у відповідь кілька разів повторює, що не дає коментарів росЗМІ.
"Я не спілкуюся з російськими ЗМІ з 2000-якогось року... Я вам відповів. Можете викласти мою відповідь - я не спілкуюся з російськими ЗМІ", - заявив український міністр.
Як відомо, в цей час українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським знаходиться в США. Сьогодні Зеленський має зустрітися з американським колегою Джо Байденом. Напередодні він вже провів низку зустрічей у Вашингтоні, в тому числі з міністром енергетики СШАй головою оборонного відомства.
Зазначимо, раніше український паралімпієць ігор Цвєтов відмовився фотографуватися з російськими спортсменами в Токіо, пояснивши свій вчинок повагою до рідної країни.