Представники росЗМІ безуспішно намагалися поставити запитання українському міністру.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час візиту до Вашингтона відмовився відповідати на запитання представників російських пропагандистських ЗМІ.

Відповідне відео опублікували низка російських ЗМІ.

На ньому "журналіст" намагається запитати у Кулеби, чи буде тема Росії звучати в ході переговорів делегацій України й США. Той у відповідь кілька разів повторює, що не дає коментарів росЗМІ.

"Я не спілкуюся з російськими ЗМІ з 2000-якогось року... Я вам відповів. Можете викласти мою відповідь - я не спілкуюся з російськими ЗМІ", - заявив український міністр.

Як відомо, в цей час українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським знаходиться в США. Сьогодні Зеленський має зустрітися з американським колегою Джо Байденом. Напередодні він вже провів низку зустрічей у Вашингтоні, в тому числі з міністром енергетики СШАй головою оборонного відомства.

Зазначимо, раніше український паралімпієць ігор Цвєтов відмовився фотографуватися з російськими спортсменами в Токіо, пояснивши свій вчинок повагою до рідної країни.

Автор: Іван Бойко