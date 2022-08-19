Зазначається, що телефонна розмова відбулася за ініціативою французької сторони.

Французький лідер Еммануель Макрон вирішив продовжити спілкування з російським диктатором Володимиром Путіним та зателефонував йому вперше з кінця травня.

Як говориться у заяві Кремля, центральною темою обговорення стала ситуація на Запорізькій АЕС, яка піддається обстрілу окупантів весь останній тиждень.

Згідно з повідомленням, президенти "відзначили важливість якнайшвидшого направлення до АЕС місії МАГАТЕ", яка має "оцінити реальну обстановку" на об'єкті. Голова ж Кремля "висловив готовність надати інспекторам агентства необхідне сприяння".

Останній раз Макрон та Путін зідзвонювалися 28 травня. Тоді до них також приєднався німецький канцлер Олаф Шольц. У ході телефонної розмови президент РФ виторговував у співрозмовників зняття санкцій і запевняв, що російська сторона відкрита для відновлення переговорів про припинення війни.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макрон дзвонив Путіну щонайменше десяток разів, за що неодноразово стикався з жорсткою критикою. Зокрема, прем'єр Польщі пройшовся по Макрону за часті дзвінки Путіну і зауважив що зі злочинцями не домовляються – з ним борються.

Лідер Франції навіть став героєм мемів у соцмережах через свої регулярні телефонні дзвінки з главою Кремля.

Як УНІАН вже писав, прем'єр Естонії Кая Каллас закликала західних лідерів перестати дзвонити Путіну. На її думку, так російський диктатор відчуває, що знаходиться в центрі уваги.

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