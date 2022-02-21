Шольц і Макрон заявили про "готовність до продовження контактів" у разі визнання "ЛДНР" Росією.

Після Радбезу РФ російський президент Володимир Путін у телефонних розмовах з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем заявив про готовність визнати "ДНР" і "ЛНР".

Про це повідомили на сайті Кремля.

Інформуючи про відповідні перемовини Кремль вдався до звинувачень у нібито агресії з боку України.

"Сьогодні ж надійшли звернення керівництва "ДНР" і "ЛНР" про визнання їх суверенітету у зв'язку з військовою агресією української влади, масованими обстрілами території Донбасу, в результаті чого страждає цивільне населення. З урахуванням усього цього президент Росії повідомив, що найближчим часом має на увазі підписати відповідний указ", - йдеться в повідомленні.

Шольц і Макрон нібито "висловили розчарування", але наголосили на "готовності до продовження контактів".

Нагадаємо, раніше сьогодні ватажок "ДНР" Денис Пушилін звертався до Президента Російської Федерації з проханням визнати незалежність так званої "республіки". З аналогічним проханням звернувся і ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

А дата і час реального проведення великого засідання Ради Безпеки Росії викликали сумніви. Журналісти припускають, що "трансляцію" могли записати заздалегідь.

Рішення Путіна має стати відомим пізніше 21 лютого.

Визнання Росією "Л/ДНР": що відомо

15 лютого Держдума Росії підтримала звернення до президента РФ Володимира Путіна з проханням визнати "ЛНР" і "ДНР" незалежними державами.

Верховна Рада, своєю чергою, ухвалила постанову про звернення до міжнародних організацій, урядів та парламентів держав світу щодо невизнання самопроголошених "ДНР" та "ЛНР".

У зверненні звучить заклик до міжнародних організацій не визнавати будь-які рішення Росії, які будуть стосуватися визнання "ДНР" та "ЛНР".

Крім того, український парламент закликав рішуче засудити будь-які дії Росії, спрямовані на погіршення безпекової ситуації у світі в цілому та в Україні зокрема; розглянути питання правових підстав перебування РФ у складі постійних членів Ради Безпеки ООН та провести термінове засідання РБ ООН щодо ескалації конфлікту на державних кордонах України.

Також ВР закликала невідкладно застосувати додаткові санкційні механізми щодо Росії задля упередження подальшої ескалації конфлікту.

У зверненні наголошується, що так звана "влада" незаконних утворень є окупаційними адміністраціями, управління якими здійснюється Росією. Тому Верховна Рада вважає за неможливе вести прямі переговори з ватажками цих утворень.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна повідомила міжнародним партнерам, що визнання Росією "Л/ДНР" як "незалежних утворень" означатиме її вихід з Мінських домовленостей.