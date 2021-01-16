Разом з тим він підкреслив, що кожен народний депутат, кожен член фракції ОПЗЖ, звичайно ж, може мати свою особисту думку.

Політична партія "Опозиційна платформа - За життя» виступає за скорочення у Верховній Раді України кількості парламентаріїв до 300.

Про це заявив народний депутат, співголова політичної сили Вадим Рабінович в ефірі телеканалу NewsOne.

"Ми – рада партії "Опозиційна платформа – За життя" - ухвалили рішення підтримати скорочення кількості народних депутатів. По-перше, це економічно вигідно. По-друге, в стінах парламенту лише близько п'ятдесяти осіб дійсно розуміють, де вони перебувають і що потрібно робити, а решта – дармоїди, що проїдають народні гроші", – пояснив політик.

Разом з тим він підкреслив, що кожен народний депутат, кожен член фракції ОПЗЖ, звичайно ж, може мати свою особисту думку.

«На сьогодні ОПЗЖ підтримує рішення про скорочення депутатського корпусу. І якщо влада під час фінального голосування не засуне у закон якихось своїх "хотілок", то фракція ОПЗЖ, я вважаю, повинна підтримати цю ініціативу. Яке остаточне рішення ухвалить партія – подивимося. Остаточне формування партійної позиції – за радою партії, яка складається з чотирьох осіб. Але я, як співголова партії, можу сказати: скоротити кількість парламентаріїв до 300 – це рішення правильне і мудре!" - резюмував Вадим Рабінович.

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Автор: УНІАН