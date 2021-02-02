Народний депутат вважає, що прем'єр Шмигаль просто обманює парламент.

На вівторок, 2 лютого, була запланована закрита зустріч народних депутатів із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, головне завдання якої – дізнатися, чи є в уряду шляхи виходу країни з кризи і як влада має намір зупинити тарифний геноцид. Однак голова уряду на зустріч до парламентарів не прийшов.

Про це повідомив народний депутат України, співголова політичної партії "опозиційна платформа - за життя" Вадим Рабінович у кулуарах Верховної Ради.

"Вся Верховна Рада прийшла на зустріч, на якій глава уряду повинен був пояснити депутатам, як країна буде виходити з кризи, де ми зі свого боку повинні були розповісти про наші варіанти виходу з ситуації. Прийшли спікер Дмитро Разумков, перший віце-спікер Руслан Стефанчук, голови фракцій, а прем'єр-міністр Денис Шмигаль не з'явився. Це означає, що влада продовжить вбивати народ тарифами, що вони й далі будуть нас всіх обманювати. А парламент до того ж перетворився на ширму, за якою ховаються пройдисвіти, які розкрадають сьогодні Україну", – так розцінив дії голови уряду політик.

Парламентарій вважає, що прем'єр Шмигаль просто обманює парламент.

"Ситуація цікава ще й тим, що Шмигаль послав фактично і своїх колег – "слуг", змусивши їх чекати. Тепер їжте це все, "слуги"! А якщо ви й на це не відреагуєте, то гріш вам ціна!" - обурився Вадим Рабінович.

Народний депутат зауважив, що за таке ставлення в нормальному парламенті вже завтра б прем'єр-міністр позбувся крісла тільки за те, що він відмовляється відповідати на питання "Як вижити людям?".

"А що в Україні? Що в українському парламенті? А у нас досі не затверджена програма уряду. І якщо "слуги народу" це терплять, то вони попросту маріонетки. Голова фракції, голова парламенту, які представляють "зелених", сиділи та чекали Шмигаля, який обдурив усіх, тому що саме сьогодні він обіцяв розповісти парламентарям і людям про те, як влада має намір знизити тарифи", – підкреслив співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

У зв'язку з цим народний депутат звернувся до українців.

"Українці, не вірте більше жодному слову "зелених"! Сьогодні нас обдурили остаточно і безповоротно! Наша фракція ОПЗЖ обов'язково обговорить ситуацію, що склалася і негайно вживе відповідних заходів, тому що думка Ради в парламентсько-президентській країні не може ігноруватися. І тому наша доля - в наших руках! Нам більше нема на що сподіватися, ми не можемо більше розраховувати на уряд, який є антиукраїнським і антинародними за своєю суттю", – резюмував Вадим Рабінович.

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Автор: УНІАН