Рада проголосувала за відкликання народного депутата Віктора Медведчука зі складу парламентського комітету.

Верховна Рада України проголосувала за відкликання народного депутата Віктора Медведчука зі складу парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин та міжнаціональних відносин.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за відповідну постанову (під номером 7301) проголосували 295 народних депутатів.

У цей комітет Медведчука делегувала фракція "Опозиційна платформа - За життя".

Затримання Медведчука:

12 травня 2021 року Медведчуку вручили підозру у державній зраді та порушенні законів і звичаїв війни (ст. 111 та ст. 438 Кримінального кодексу України) у справі про розграбування національних ресурсів в окупованому Криму, розголошення державної таємниці та проведення підривної діяльності проти України.

У жовтні того ж року йому оголосили нову підозру в держзраді та сприянні тероризму у так званій "вугільній справі" (ст. 111 і ч. 1 ст. 258-3 КК), яку правоохоронні органи почали документувати ще у 2016 році.

27 лютого стало відомо, що Медведчук втік з-під домашнього арешту.

12 квітня його затримали. Личаківський районний суд Львова змінив запобіжний захід Медведчуку на арешт без можливості внесення застави.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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