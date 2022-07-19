Ухваленим законом внесено ряд змін до Кодексу законів про працю.

Верховна Рада ухвалила закон щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого та середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність.

Як повідомив заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, за відповідний законопроект №5371 проголосували 259 народних депутатів.

Законом передбачено, що договірний режим регулювання трудових відносин застосовується до трудових відносин, що виникають між працівником та роботодавцем, який є суб'єктом малого або середнього підприємництва, відповідно до закону, з кількістю працівників за звітний період (календарний рік) не більш як 250 осіб, а також між роботодавцем та працівником, розмір заробітної плати якого становить на місяць понад 8 розмірів мінімальних зарплат, встановлених законом.

Договірний режим може на добровільних засадах застосовуватися у відносинах між працівниками та роботодавцями, які мають право на його використання.

Також договірний режим передбачає можливість визначення безпосередньо трудовим договором індивідуальних умов праці працівника.

"В умовах договірного режиму сторони трудового договору можуть на власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати з урахуванням встановленого законом граничного мінімального розміру, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням норм загальної тривалості робочого тижня, тривалості щотижневого відпочинку та інших прав і гарантій, які визначені Кодексом законів про працю", - йдеться у законі.

За взаємною згодою працівника та роботодавця може укладатись безстроковий або строковий трудовий договір.

Також законом передбачено, що роботодавець має право з власної ініціативи розірвати трудовий договір з працівником, якщо інше не визначено трудовим договором.

"Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в односторонньому порядку здійснюється з наданням працівнику компенсаційної виплати в сумі та у порядку, визначених трудовим договором, але не менше розміру трьох мінімальних заробітних плат. Трудовий договір розривається за ініціативою роботодавця шляхом підписання додаткової угоди про розірвання трудового договору або в односторонньому порядку шляхом надсилання працівнику у спосіб, визначений трудовим договором, або рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення офіційного повідомлення про розірвання трудового договору", - йдеться у законі.

У разі надсилання працівнику повідомлення про розірвання трудового договору засобами поштового зв’язку, трудовий договір вважається розірваним з наступного робочого дня після дати вручення працівнику офіційного повідомлення роботодавця про розірвання трудового договору або через п’ять календарних днів з дня надходження поштового відправлення роботодавця у поштове відділення за адресою працівника.

Згода виборного органу первинної профспілкової організації на розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця з працівником, який є членом чинної на підприємстві профспілки, не вимагається, якщо така умова передбачена трудовим договором.

Працівник і роботодавець за їх взаємною згодою можуть визначати у трудовому договорі також інші, окрім встановлених Кодексом законів про працю, підстави припинення або розірвання трудового договору.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання деяких нестандартних форм зайнятості". У пояснювальній записці до законопроекту вказується, що його метою є введення нової особливої форми трудового договору – трудового договору з нефіксованим робочим часом.

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