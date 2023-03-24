Там визнали, що Україна досягла певного успіху на шляху протидії корупції.

Група держав Ради Європи проти корупції (GRECO) визнала прогрес України у запобіганні корупції серед депутатів, суддів та прокурорів.

Як пише "Європейська правда", у відповідному звіті оцінюється прогрес, досягнутий у виконанні рекомендацій щодо запобігання корупції, які були надані Україні у 2017 році.

У GRECO дійшла висновку, що Київ досяг покращень, виконавши задовільно 15 з 31 рекомендації. З решти рекомендацій дев'ять були частково виконані, ще сім не були виконані зовсім.

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У звіті зазначається, що недивлячись на воєнний стан, "Україна продовжила роботу з імплементації рекомендацій GRECO". Там зазначили, що основна робота ще попереду, але "своєчасне подання Україною інформації до GRECO, а також досягнутий прогрес заслуговують на високу оцінку".

GRECO зробила висновок, що рівень виконання рекомендацій більше не є "глобально незадовільним", як це було після попереднього звіту, опублікованого у квітні 2022 року.

Наступний звіт про заходи, вжиті для втілення невиконаних рекомендацій група попросила Україну надати до 31 березня 2024 року.

Як зазначило видання, таким чином сесія GRECO схвалила викреслення України зі свого чорного списку держав, де руйнується протидія корупції, або тих, де стан протидії корупції є "глобально незадовільним".

Боротьба з корупцією в Україні

Про найсвіжіший приклад викриття корупційної схеми стало відомо 2 лютого 2023 року. Тоді СБУ викрила та заблокувала масштабну корупційну схему, яку організувало керівництво Сумської ОВА. Чиновники привласнили державні гроші, виділені області для відбудови після війни.

Як прокоментував військовий експерт, полковник запасу СБУ та експерт з військової контррозвідки Михайло Притула, корупцію в Україні можна подолати за лічені місяці. Проте для цього необхідна політична воля і зміна законодавства.

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