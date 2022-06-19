Український парламент також закликає вжити необхідних заходів для гарантування безпечного та безперебійного експорту українських зернових.

Верховна Рада закликала держави-члени Європейського Союзу підтримати надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС.

За це рішення проголосували 315 народних депутатів.

Йдеться про Постанову про звернення ВР до держав-членів Європейського Союзу та інституцій Євросоюзу щодо підтримки надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до ЄС (№7471).

Так, ВР звертається до національних парламентів, урядів держав-членів та інституцій ЄС і закликає підтримати прагнення України щодо визнання її європейської перспективи шляхом надання статусу країни-кандидата на вступ до ЄС під час саміту Європейської ради 23-24 червня.

Також український парламент закликає ЄС продовжити стояти пліч-о-пліч з українським народом у його боротьбі як за власний суверенітет та відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах, так і на захисті загальноєвропейських цінностей, демократії, плюралізму та основних свобод; продовжити надавати максимально можливу економічну та фінансову підтримку Україні, зокрема для подальшого зміцнення стійкості її демократичних інститутів та макрофінансової стабільності.

Крім того, ВР закликає нарощувати військову допомогу як на національному рівні, так і в рамках Європейського фонду миру на основі скоординованої оцінки потреб, узгодженої з українською владою для посилення протиповітряної, протитанкової та протикорабельної оборони, а також захисне спорядження та захищене обладнання для зв'язку.

Серед іншого, парламент закликає продовжувати надання гуманітарної допомоги Україні як на національному рівні, так і в рамках механізму цивільного захисту ЄС; посилювати жорсткий санкційний тиск на Росію та Білорусь через послідовне запровадження подальших пакетів санкцій.

Зазначається, що такі санкції повинні включати, зокрема відключення Росії від світової фінансової системи, повне ембарго на найважливіші товари російського експорту, в тому числі нафту, газ, вугілля, припинення всіх російських інвестицій у галузі енергетики в ЄС, у тому числі в атомну енергетику, заборону російського судноплавства, логістики та доступу до портів на території держав-членів ЄС, а також запровадження персональних санкцій на російських високопосадовців та членів їхніх сімей та арешт і подальшу конфіскацію їхніх активів в державах ЄС.

Верховна Рада також, з огляду на виключну відповідальність Росії за блокування українських портів і крадіжку українського зерна, закликає приділити особливу увагу гарантуванню світової продовольчої безпеки та вжити необхідних заходів для гарантування безпечного та безперебійного експорту українських зернових.

Крім того, ВР закликає розслідувати та покарати винних у воєнних злочинах та злочинах проти людяності, актах геноциду, нелюдських звірствах проти українців, вчинених російськими окупантами.

Наголошується, що ЄС як регіональний лідер має бути залучений до підготовки та створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України з метою розслідування злочину агресії проти України та притягнення представників вищого політичного і військового керівництва Росії до відповідальності за його вчинення.

Також ВР закликає сприяти відбудові України, зокрема інфраструктури, медичних установ, житла та шкіл, а також продовженню процесу модернізації держави з метою подальшого поглиблення політичної та економічної інтеграції України з ЄС та виконання Копенгагенських критеріїв, у тому числі відповідно до плану ЄС "Відновлення України".

Україна просить не послаблювати допомогу, допоки вся територія країни не буде повністю звільнена, а держава-агресор не буде переможеною та покараною. Зокрема, Україна закликає ЄС збільшувати придбання та постачання зброї, як на національному рівні, так і в рамках Європейського фонду.

Постанова набирає чинності з дня її ухвалення.

Как сообщал УНИАН, во время визита в Киев президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что Франция, Германия, Румыния и Италия поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

17 июня президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн объявила, что Европейская комиссия рекомендует Европейскому Совету предоставить Украине европейскую перспективу и статус кандидата на вступление в Евросоюз.

Официальное решение по Украине должны принять на саммите лидеров ЕС 23 июня.

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