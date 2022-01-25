Також розглядатиметься питання про утворення ТСК з питань перевірки можливого порушення присяги уповноваженим ВР з прав людини.

Сьогодні Верховна Рада планує звернутися до світової спільноти щодо неприйнятності військового шантажу України з боку Російської Федерації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в порядку денному засідання Ради.

Йдеться про проект постанови про звернення Верховної Ради до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу відносно України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

Читайте такожВ МЗС зреагували на реєстрацію у Держдумі проекту щодо визнання "ЛДНР" незалежними

У порядку денному також законопроект щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України.

Також парламент планує розглянути проект постанови про утворення Тимчасової спеціальної комісії ВР з питань перевірки можливих фактів порушення присяги уповноваженим Верховної Ради з прав людини.

Серед іншого розглядатиметься питання щодо вдосконалення електронної форми документообігу у Верховній Раді.

Крім того, в порядку денному законопроект щодо оподаткування товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях.

Розглядатиметься також і законопроект про встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень.

Вас також можуть зацікавити новини: