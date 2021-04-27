Радуцький прийшов у туфлях преміум-класу в студію ICTV / фото УНІАН
Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький прийшов до студії програми Свобода Слова на ICTV у взутті преміум-класу.
Про це повідомляє Інсайдер UA у своєму Telegram-каналі.
За їхніми даними, такі туфлі зі шкіри крокодила коштували 146630 гривень, а зараз продаються за знижкою у 29% - за 102651 гривню. Відзначається, що вартість пари таких туфель перевищує 25 середніх зарплат лікаря в Україні.
фото Інсайдер UA
фото Інсайдер UA
Вас також можуть зацікавити новини:
- Кива похвалився люксовим годинником у 43 "мінімалки" (фото)
- Депутат прийшла в Раду з годинником в діамантах за ціною автомобіля (фото)
- Кива про свою дисертацію: я, коли буду мити руки після туалету, теж про це повідомлю
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram