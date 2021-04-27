ЗМІ стверджують, що вартість пари таких туфель перевищує 25 середніх зарплат доктора в Україні.

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький прийшов до студії програми Свобода Слова на ICTV у взутті преміум-класу.

Про це повідомляє Інсайдер UA у своєму Telegram-каналі.

За їхніми даними, такі туфлі зі шкіри крокодила коштували 146630 гривень, а зараз продаються за знижкою у 29% - за 102651 гривню. Відзначається, що вартість пари таких туфель перевищує 25 середніх зарплат лікаря в Україні.

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Автор: Денис Прядко