Всього ж на порядку денному на сьогодні - близько 80 питань.

У Верховній Раді в п'ятницю, 18 червня, проходить засідання, на якому нардепи заслухають звіт уряду про стан і перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України.

Читайте такожНардепи влаштували бійку біля трибуни Ради (фото, відео)Судячи з трансляції з парламенту, народних обранців там негусто. Як зазначив спікер ВР Дмитро Разумков, зареєструвалися лише 132 народних депутати.

"По залу добре видно, що вчора був футбол, з чим всіх і вітаю. У залі зареєстровано 132 народних депутати. Пленарне засідання оголошую відкритим, але це рекорд. Трохи відкритим", - сказав Разумков з усмішкою.

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Порядок денний Ради: що розглянуть нардепи

Сьогодні Верховна Рада України заслухає уряд про стан і перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України та його вплив на тарифну політику уряду.

Депутати також заслухають звіт уряду про виконання Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

У другому читанні планується розглянути законопроект про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

Також сьогодні розглядатиметься проект закону Про Уповноваженого з медичних питань.

Серед іншого, у сьогоднішньому порядку денному, зокрема, проект закону Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки.

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Автори: Ольга Робейко, Тетяна Поляковська