Голова ВР нагадав, що Медведчук продовжує бути народним депутатом.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував можливості подальшої парламентської роботи народного депутата від "Опозиційної платформи - за життя" Віктора Медведчука, який перебуває під домашнім арештом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи питання, як тепер відбуватиметься робота в парламенті Медведчука у зв'язку з його домашнім арештом, голова ВР зауважив: "Якщо він перебуває під домашнім арештом, то в залі ВР він брати участь (в роботі - УНІАН) не зможе. Тому що це буде порушення умов обмежень, які прийняв суд".

Стосовно роботи Медведчука у Комітеті ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин, членом якого він є, Разумков зазначив, що йому наразі важко відповісти на це питання.

"Але він продовжує бути народним депутатом. Так як було, наприклад, з Савченко: вона перебувала у в'язниці, але продовжувала бути народним депутатом України. Тому всі інші свої повноваження він може виконувати, якщо суд йому це не заборонить", - сказав він.

На уточнення, чи це буде можливо, якщо Медведчук буде у в'язниці, Разумков відповів: "Можливо. Але із в'язниці навряд чи у вас буде можливість виконувати більшу частину своїх повноважень. Статус у вас залишиться".

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Справа проти Медведука і Козаза

11 травня генпрокурор Ірина Венедиктова підписала повідомлення про підозру депутатам від «ОПЗЖ» Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та в замаху на розграбування національних ресурсів в окупованому Криму. Їм оголошено підозру за трьома епізодами: незаконна передача РФ газового родовища; надання російським спецслужбам відомостей, що містять державну таємницю (про секретний військовий підрозділ ЗСУ), проведення підривної діяльності проти України - підготовка мережі російського впливу в Україні під назвою «Промінь» («Луч»).

12 травня Медведчуку вручили підозру за статтями 111 і 438 Кримінального кодексу - державна зрада і порушення законів і звичаїв війни.

13 травня суддя Печерського райсуду Києва В'ячеслав Підпалий обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета й іншими процесуальними обов'язками.

Козак перебуває за межами України.

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Автор: Тетяна Поляковська