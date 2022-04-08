Президент України подякував їм за поїздку до Бучі.

Президент Володимир Зеленський подякував представникам Європейського Союзу за візит до Києва у ці дні війни та наголосив, що це потужний сигнал підтримки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський заявив під час спільного з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та Високим представником Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозепом Боррелем брифінгу для представників українських та іноземних ЗМІ за підсумками проведеної зустрічі в Києві.

Президент звернувся зі словами подяки як до посадовців ЄС, так і до іноземних журналістів, назвавши їх героями, за те, що приїхали зараз в Україну.

"Це велика підтримка нашого народу та велика підтримка нашої перемоги. Вона точно буде - перемога України у війні проти Російської федерації…", - сказав він.

Звертаючись до фон дер Ляєн та Борреля, президент України окремо подякувавши їм за поїздку до Бучі, зазначив що їх візит – "це дуже потужний сигнал, який говорить про те, що Україна та Європейський Союз разом".

"Разом у боротьбі за справедливість, за гідність, у боротьбі за цінність, за цінність людського життя. Це підтвердження того, що ми будемо працювати разом", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, які прибули з візитом до нашої країни, відвідали Бучу на Київщині.