10 вересня 2021 року в "Газпромі" відзвітували про завершення будівництва "Північного потоку-2".

Кандидатка у канцлери Німеччини від "зелених" Анналена Бербок заявила, що не дозволить поставку газу з Росії по добудованому газопроводу "Північний потік-2".

Про це вона розповіла новинному порталу The Pioneer, цитує Tagesspiegel.

"Я б не стала його давати", – сказала політик.

Бербок зауважила, що такий запуск буде фатальним. Оскільки Росія використовує сировину як засіб тиску на Європу й особливо на Східну Європу. Водночас обіцянкам Росії, що транспортування газу через Україну після запуску "ПП-2" продовжиться, вірити не можна.

Бербок закликала федеральний уряд до жорсткішого підходу до Росії.

Читайте такожСаакашвілі угледів користь від "Північного потоку-2" для України"Росія дуже неохоче поставляє газ у Європу. Режим Путіна хоче посилити політичний тиск, щоби швидше отримати дозвіл на запуск "потоку" і, таким чином, ввести трубу в експлуатацію", – пояснила кандидатка від "зелених".

Щобільше, Бербок вважає, що Німеччина зараз знаходиться під тиском шантажу, про який країну попереджали.

"Північний потік-2"

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром".

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Але будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників.

10 вересня 2021 року в "Газпромі" відзвітували про завершення будівництва "Північного потоку-2".

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Автор: Яна Ставська