Рішення про приєднання України до НАТО ухвалюватиметься лише за участі України і 30 країн-членів Альянсу, без участі третіх сторін.

Росія не має права вето на можливе рішення про приєднання України до Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав після саміту Альянсу у Брюсселі.

"Надзвичайно важливо підкреслити, що кожна держава має право сама обирати власний шлях, і це також стосується безпекових структур, частиною яких вона хоче бути, в тому числі й НАТО", - наголосив Столтенберг.

"Саме від України і 30 країн-членів залежить рішення, коли Україна стане членом НАТО", - сказав Столтенберг.

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Курс України в НАТО: деталі

Сьогодні, 14 червня, за підсумками саміту НАТО у комюніке голів держав і урядів 30 країн-членів НАТО було заявлено, що Україна стане членом НАТО за допомогою Плану дій щодо членства (ПДЧ).

Вони також висловились на підтримку права України вирішувати власне майбутнє і формувати зовнішньополітичний курс без зовнішнього втручання.

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Автор: Віталій Саєнко