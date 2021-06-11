За словами генеральний секретаря НАТО, Україна і Грузія є партнерами, які високо цінуються в Альянсі.

Голови держав і урядів 30 країн-членів Організації Північноатлантичного договору (НАТО) на саміті 14 червня мають підтвердити політику "відчинених дверей" для України і Грузії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав під час онлайн прес-конференції, присвяченої саміту НАТО, який відбудеться 14 червня.

Столтенберг заявив, що вчора, 10 червня, він провів "хорошу розмову" з президентом України Володимиром Зеленським і підтвердив тверду підтримку територіальній цілісності і суверенітету України.

"Я очікую, що лідери НАТО знову підтвердять рішення в рамках політики НАТО щодо "відчинених дверей", яка являє собою великий успіх і допомагає поширювати демократію і свободу в усій Європі. Саміт продемонструє стійку підтримку Грузії і України та їхніх євроатлантичних прагнень", - наголосив Столтенберг.

При цьому, як він сказав, наразі увага зосереджується на реформах, і Альянс продовжить підтримувати Україну і Грузію на шляху втілення реформ.

Читайте такожУ НАТО наразі немає згоди щодо надання ПДЧ для УкраїниГенеральний секретар додав, що Україна і Грузія є партнерами, які високо цінуються в Альянсі. "Ми надаємо політичну і практичну підтримку Україні і Грузії. І я вважаю важливим, що ми продовжуємо зміцнювати партнерство з цими двома партнерами, які високо цінуються", - сказав Столтенберг.

Він нагадав, що Україна і Грузія зазнають агресії з боку Росії, оскільки їхні окремі території досі залишаються під російською окупацією.

Столтенберг сказав, що на порядку денному саміту лідерів НАТО, серед іншого, будуть питання російської агресивної поведінки і відносин з РФ, в основі яких Альянс дотримується двоєдиного підходу твердого стримування і діалогу.

Курс України в НАТО

5 березня віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що зараз не менш як 14 з 30 країн-членів НАТО готові перевести в практичну площину політику "відкритих дверей" для України.

7 червня заступник генсека НАТО Мірчі Джоане заявив, що в альянсі поки що немає консенсусу в питанні надання Україні Плану дій для членства.

Сьогодні, 11 червня, заступник помічника генерального секретаря НАТО з політичних відносин і безпекової політики Джеймс Аппатурай заявив, що не існує короткого шляху до членства в організації.

Голова представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв'язку НАТО в Україні Александер Вінніков сказав, що ніхто з впевненістю не можна сказати, коли точно Україна стане членом Альянсу.

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Автор: Віталій Саєнко