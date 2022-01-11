Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія приготувала плани саботажу та внутрішньої дестабілізації для України.
Таку заяву вона зробила у вівторок, пише Голос Америки.
Нуланд нагадала, що Росія створила нинішню кризу "з нічого" та зосередила 100 тисяч військових на кордонах України.
"Саме Росія приготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію, та варіанти [дій] під чужим прапором (false flag - англ.) для України", - заявила вона.
Читайте такожКонгресмени запропонували оголосити Україну країною "НАТО+"Заступниця держсекретаря сказала, що РФ "вивергнула дезінформацію та брехню" про Україну, Сполучені Штати та Північноатлантичний Альянс для того, щоб виправдати свої дії.
Нуланд підкреслила, що агресором виступає Росія. В Україні не збиралися загрожувати РФ, нагадала вона.
"Україна хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу", - йдеться у повідомленні.
Крім того, Нуланд підкреслила, що НАТО не загрожує Росії, а рішення щодо членства ухвалюють лише країни, які прагнуть стати членами Альянсу, та країни-члени.
Росія проти вступу України до НАТО
31 жовтня 2021 року в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.
22 грудня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що біля кордонів України на відстані 200 кілометрів перебувають 122 тисячі російських військових, а на відстані 400 кілометрів - 143,5 тисячі.
17 грудня МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.
У зв'язку з цим 10 січня дипломати США та Росії провели у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.
12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.