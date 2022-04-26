США засудили численні вето Росії в Раді Безпеки ООН, заявивши, що вони "надзвичайно стурбовані тим, що Росія зловживає своїм правом вето протягом останнього десятиліття".
Як повідомляє CNN, Річард Міллс-молодший, заступник постпреда США в ООН, назвав історію вето Росії "довгим і ганебним списком":
"Вето не було задумано як карт-бланш для безкарності постійних членів Радбезу. Це не призначалося для автоматичного захисту від відповідальності навічно. Росія принизила роль і репутацію Ради Безпеки ООН... і заплямувала ООН в цілому", - сказав він.
За словами Міллса, Росія наклала вето на резолюції про притягнення до відповідальності в Сирії, в тому числі резолюції, які продовжили б мандат механізму спільного розслідування щодо хімічної зброї.
А також резолюцію про передачу ситуації в Сирії в Міжнародний кримінальний суд, резолюцію, яка заснувала б кримінальний трибунал за фактом збиття рейсу MH 17 над Україною.
РФ також ветувала резолюцію, пов'язану зі спробою Росії незаконно анексувати Крим, і резолюцію Ради Безпеки, яка засуджувала агресію проти України, яка постановляла вивести всі російські війська від міжнародно визнаних кордонів України і що застосування сили має бути припинено.
Як писав УНІАН, Україна неодноразово заявляла про необхідність позбавити Росію права вето в Радбезі ООН.
Також у міжнародному співтоваристві вже багато років ведуться дискусії про виключення застосування права вето на явні випадки геноциду та інших тяжких злочинів проти людства.
Раніше президент України Володимир Зеленський, виступаючи в Радбезі ООН, розповів про звірства РФ і закликав примусити агресора до миру або саморозпуститися.
Зеленський зазначив, що якщо в ООН не готові до закриття, то повинні діяти негайно, адже потрібно негайно повертати сили Статуту ООН, реформувати систему ООН, щоб право вето не було правом смерті, примушувати агресора до миру.