Радник голови ОП наголосив, що президент України Володимир Зеленський "категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми - тільки повноцінні переговори".

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що росіяни намагаються завести переговори в глухий кут ще до їхнього початку.

Про він заявив у коментарі УНІАН.

"Будь-яка війна неминуче завершується переговорами", - наголосив він.

За словами Арестовича, Україна почула переговорну позицію, яку окреслили в Москві.

"Вони знають наш погляд на переговорний формат і нашу переговорну позицію. Тому їхні коментарі про те, що ми нібито відмовились від переговорів, це просто частина їхньої тактики", - вважає він.

Радник голови ОП додав, що росіяни намагаються завести переговори в глухий кут ще до їхнього початку.

"Ясно, що потрібен інший підхід. Переговори повинні базуватися на здоровому глузді і бути такими, щоб можна було напрацювати чесне рішення в інтересах людей і національної державності України", - сказав він.

Арестович наголосив, що своїм спротивом українці довели, що "загнати нас в глухий кут – це нереалістична амбіція".

"Ну а брехню росіян про те, що нібито у їхніх сил був наказ зупинитися, спростовує сама реальність, яку бачив увесь світ у ніч на п'ятницю. І сьогодні вранці. Бої були жорстокими, за максимальною інтенсивність", - додав він.

За словами Арестовича, президент України Володимир Зеленський "категорично не сприймає будь-які неприйнятні для України умови та ультиматуми - тільки повноцінні переговори".

Як УНІАН повідомляв раніше, прес-секретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що українська сторона нібито відмовилася від переговорів з РФ.

Пізніше в Офісі президента прокоментували заяви Росії про нібито відмову України від перемовин.

"Неправда, ми відкриті для реалістичних пропозицій щодо деескалації", - наголосив співрозмовник УНІАН в Офісі президента.