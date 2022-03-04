Фото ДСНС
Російські окупаційні війська відкрили вогонь по селу Мархалівка Київської області. В результаті обстрілу загинули п'ятеро людей, троє з яких — діти.
Про це повідомляє ДСНС.
В результаті авіаудару з боку російських окупантів постраждали вісім житлових будинків.
Фото ДСНС
Фото ДСНС
"В результаті обстрілу загинули п'ять осіб (з них троє дітей), ще одна жінка можливо знаходиться під завалами. Рятувальні роботи тривають, залучено 14 осіб та три одиниці техніки ДСНС", — йдеться у повідомленні.
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