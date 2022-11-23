В РФ розпочнеться внутрішньополітична трансформація, під час якої будуть відбуватись процеси внутрішнього конфлікту і заміни політичної еліти, вважає Подоляк.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк спрогнозував порядок денний, яким буде жити Росія через декілька місяців.

Свою думку він висловив в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, зараз в російській владі дуже непроста ситуація.

"Там з'явились нові фігуранти, які активно атакують, скажімо так, ідола, який довгий час домінував в політичному просторі одноосібно - пана Путіна… В російській еліті однозначно буде розкол - це перше. Російська Федерація обов’язково пройде через внутрішньополітичну трансформацію, інакше ніяк. Вона програє війну і буде змушена йти на оновлення своєї політичної еліти – це друге", - акцентував Подоляк.

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Він додав, що трансформація РФ не призведе до фатальних наслідків, зокрема, до відсутності контролю над арсеналами російської зброї.

"Це такі страхи, які існують там 10-15 років в західних елітах. Які говорять, давайте обережно ставитись до того, що буде відбуватись з РФ, тому що вони втратять контроль над своєю і територією, і арсеналом зброї. Ні, так не буде", - сказав Подоляк.

Він пояснив, що в Росії буде відбуватись процес внутрішнього конфлікту і заміни політичної еліти.

"Найбільш токсичні персонажі - вони зникнуть з впливової частки політичного процесу в РФ. Тому, я очікую напружені конфлікти, я очікую втрату впливів паном Путіним, а воно вже відбувається. Я очікую зміну ключових спікерів в російській політичній еліті і безумовно, процес внутрішнього діалогу, як їм вийти з цієї війни, щоб не втратити остаточно російську державність як таку",- зазначив Подоляк.

"Оце ключовий порядок денний яким буде жити Російська Федерація буквально через місяць, через два",- підсумував Подоляк.

Переговори з РФ

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада президент України Володимир Зеленський вкотре заявив про умови переговорів з Росією. За його словами, це відновлення територіальної цілісності України, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і безпекові гарантії.

На думку радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка, врятувати Росію в історичній перспективі може тільки внутрішня трансформація і повне виведення військ з України.

16 листопада президент України Володимир Зеленський під час спілкування з українськими ЗМІ заявив, що росіяни збережуть свою державу, якщо "позбавляться тих політиків і тієї політики агресії, які в них сьогодні є".

Президент наголосив, що росіяни не збережуть РФ "у тому складі і впливі", який є зараз, бо Україна не планує програвати.

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