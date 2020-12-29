Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що російська вакцина від коронавірусної інфекції - це гібридна зброя проти України.
Читайте такожРано хвалилися: російські медики, які були прищеплені вакциною "Супутник V", різко захворіли на COVID-19Про це Кулеба повідомив в інтерв'ю газеті "День". Міністр зазначив, що питання вакцини є класичним прикладом гібридних можливостей.
"Існує кілька вимірів цього питання. Є класичний шлях отримання вакцини чи доступу до неї через систему COVAX. Зокрема існують можливості домовитись напряму з окремими постачальниками-виробниками, а також є гібридна можливість звернутись до країн, які вже зарезервували для себе з великим запасом вакцину, попросити їх зараз дати невелику частку нам з розрахунком на те, що вони все одно свої запаси поповнять. І є ще один гібридний вимір у цій історії - це ситуація з російською вакциною", - наголосив міністр.
"Ми ж розуміємо, що коли йдеться про російську вакцину, то вона є гібридною зброєю Росії проти України", - додав Кулеба.
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