Президент США наголосив, що боротьба з корупцією і реалізація реформ відіграють головну роль для євроатлантичних прагнень України.

Президент США Джо Байден запевнив президента України Володимира Зеленського у налаштованості пожвавити відносини для підтримки боротьби з корупцією в Україні.

Читайте такожБайден підтвердив підтримку України на тлі російської агресії – Білий дімПро це йдеться у заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Зокрема, президент США підкреслив налаштованість його адміністрації «пожвавити наше стратегічне партнерство з метою підтримки плану президента Зеленського щодо боротьби з корупцією і реалізації порядку денного реформ на основі спільних демократичних цінностей, які забезпечують справедливість, безпеку і процвітання для народу України».

Також Байден і Зеленський погодились, що «ці реформи відіграють центральну роль для євроатлантичних устремлінь України».

Розмова Байдена і Зеленського

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Автор: Віталій Саєнко