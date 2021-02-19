Глава МЗС розповів про проміжні результати останніх перемовин між посольством України у Вашингтоні і адміністрацією Джо Байдена.

Щодо підготовки до першої телефонної розмови президентів України Володимира Зеленського і США Джо Байдена триває відповідна робота.

Читайте такожЗеленський наклав вето на закон про проведення конкурсів на держслужбуЯк передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Буквально вчора я отримав останній звіт з нашого посольства у Вашингтоні про останні контакти з представниками нової адміністрації і я не бачу якихось причин для занепокоєння, зокрема вони обговорювали й майбутній контакт між нашими президентами. Ведеться нормальна планова робота і підготовка до цієї розмови", - наголосив Кулеба.

Розмова президентів: що відомо

Дату для першого контакту Зеленського і Байдена поки не визначено.

1 лютого Кулеба і державний секретар США Ентоні Блінкен провели телефонну розмову і домовились зробити більш амбітним партнерство між обома країнами. За словами Блінкена, санкції проти Росії за її агресію на Донбасі та в Криму мають залишатися до повного виконання Москвою своїх зобов’язань із мирного врегулювання.

Також Блінкен запевнив Кулебу в готовності нової адміністрації США розвивати міцну економічну та військову підтримку України, включно з наданням летальної зброї.

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Автор: Віталій Саєнко