Зеленський відкликав законопроект, який передбачав розпуск складу КСУ

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Президент України Володимир Зеленський відкликав свій законопроект № 4288, яким пропонувалося припинити повноваження всього складу Конституційного суду. Про це повідомляється на сайті парламенту. Читайте такожВ Україні відкрили кримінальні справи проти Байдена і Порошенка – адвокат Згідно з карткою законопроекту, його відкликано сьогодні. Скандальне рішення КСУ і Зеленський 27 жовтня 2020 року Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування. Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

29 жовтня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради як невідкладний проект закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" (№ 4288), яким пропонувалося припинити повноваження суддів КС. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Законопроектом пропонувалося припинити повноваження суддів КС з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів – невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

Також законопроектом було передбачено, що норми про е-декларування діятимуть в тому ж обсязі, що й до рішення КС.

У Венеціанської комісії розкритикували рішення Конституційного суду від 27 жовтня. Водночас експерти ВК заявили, що конституційна роль Конституційного суду має поважатися, а Верховна Рада повинна ухвалити і впровадити рішення, яке враховуватиме конституційну основу країни і відповідні міжнародні стандарти зі збереженням таких суспільних інтересів, як боротьба з корупцією, в тому числі в судовій системі.

24 грудня Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" № 1074-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 4 грудня.

Сьогодні, 27 січня, Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо схвалення законопроекту про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації. За такі дії законопроектом передбачаються штрафи до 85 тис. грн і повернення покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі. РНБО схвалила цей законопроект та рекомендувала главі держави подати його на розгляд до Верховної Ради як невідкладний. Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram Автор: Надя Пришляк

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