Миколу Рудьковського підозрюють у викраденні колишнього бізнес-партнера, а нині нардепа від партії "Слуга Народу" Олега Семінського.

Колишньому міністру транспорту і зв’язку та екс-нардепу Миколі Рудьковському вручили підозру у справі про викрадення людини та тортури.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на Офіс генпрокурора.

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Видання зазначає, що підозру колишньому посадовцю вручили в аеропорту "Бориспіль", коли він повертався з відпустки.

Рудьковського підозрюють у викраденні його колишнього бізнес-партнера, а нині нардепа від партії "Слуга Народу" Олега Семінського.

Днями суд має обрати запобіжний захід для Рудьковського. Прокуратура просить суд про утримання його під вартою.

Сам екс-міністр вирушив додому й надвечір запостив у соцмережах фото з мамою, привітавши її з днем народження.

Викрадення Семінського: що відомо

На початку 2012 року керівника газовидобувної компанії "Нафтогазвидобування" викрали та понад три роки утримували в нелюдських умовах. Викрадачі вимагали від його родичів сплатити неіснуючий борг у розмірі 200 млн дол.

25 лютого 2021 року Офіс генерального прокурора повідомив про розкриття справи щодо викрадення у 2012 році екс-керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського.

Розслідуванням встановлено, що організатором злочинів є його колишній бізнес-партнер, народний депутат кількох скликань, який в минулому обіймав посаду міністра транспорту та зв’язку України.

За даними джерел УНІАН у правоохоронних органах, організатором викрадення Семінського є екс-народний депутат Микола Рудьковський.

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Автор: УНІАН