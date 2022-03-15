Абрамович, Плачкова, Фельдман і Столар написали відповідні заяви.

Ряд депутатів заявили про вихід з фракції "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко в Telegram.

"Депутати Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Олександр Фельдман і Вадим Столар написали заяви про вихід з депутатської фракції "ОПЗЖ", - написав Гончаренко.

При цьому він додав: "Ну що, посипалася п'ята колона!".

Що передувало

15 березня правоохоронці провели низку обшуків за адресами членів ОПЗЖ, які мали намір покинути країну. У трьох депутатів вилучили зброю, повідомляло ДБР.

У Вадима Рабіновича вилучили три рушниці і великі суми готівки у гривнях та доларах, у Віктора Чорного – дві гранати, а у Олега Волошина – пістолет.

Обшуки провели у рамках кримінальної справи про перевищення влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, проти депутата Ради, члена ОПЗЖ Іллі Киви порушили провадження у зв’язку з підтримкою парламентарем агресії РФ проти України. Зараз він перебуває за межами країни.

Після цього Кива написав заяву про складання депутатського мандату.

Напередодні повномасштабного вторгнення російських військ співголова ОПЗЖ Віктор Медведчук утік з-під домашнього арешту за кордон, а його канали раптом видалили весь проросійський контент.

Як писав УНІАН, депутата "Опозиційної платформи – За життя" Нестора Шуфрича затримали, коли він незаконно фотографував блокпости Тероборони в Києві.

Своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до всіх членів ОПЗЖ, пригрозивши негайними заходами безпеки у разі викриття співпраці з ворогом.

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