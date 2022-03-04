Шуфрича затримали на незаконному фотографуванні позицій ЗСУ.

Секретар РНБО Олексій Данілов звернувся до партії "Опозиційна платформа – За життя" після затримання на блокпосту тероборони Києва члена фракції Нестора Шуфрича.

На новину про затримання Шуфрича Данілов відреагував в ефірі українського телебачення.

Секретар Радбезу наголосив, що під час війни зрадників дозволено вбивати. Данілов закликав членів ОПЗЖ не вештатися блокпостами, назвавши їх "колаборантами".

"Я хотів би прямо сказати народним депутатам з ОПЗЖ: Якщо ви ще будете шлятися по наших блокпостах, то вас будуть просто вбивати. Краще сидіть вдома і чекайте на краще. Тому що коли ви сунетеся на наші блокпости і починаєте їх фотографувати, а потім передавати ворогу, ви будете знищені на місці. Вам нема там що робити. Це ви спільно привели в нашу країну війну, спільно з російським агресором, тому що ви є колаборанти", - звернувся Данілов.

Що передувало

Ввечері, 4 березня, стало відомо про затримання Нестора Шуфрича у Києві. За словами військових, депутат фотографував позиції тероборони столиці.

Охорона нардепа відкрила вогонь, але була затримана разом з Шуфричем.

Сам член ОПЗЖ, відомий проросійськими поглядами, стверджував, що нібито фотографував культурну пам’ятку Києва.

Під час затримання у депутата вилучили незареєстровану зброю.

На Шуфрича чекає бесіда в СБУ.

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