Біля Тбіліського міського суду, де має відбутися судове засідання, мобілізовано велику кількість правоохоронців.

Колишній президент Грузії, голова Виконавчого комітету Національної ради реформ при президентові України Міхеїл Саакашвілі буде присутній на сьогоднішньому судовому процесі у справі про події 7 листопада 2007 року.

Про це повідомили в Пенітенціарній службі Грузії, передає Грузія-Оnline.

Саакашвілі, імовірно, вже доставлений у Тбіліський міський суд. Машина Пенітенціарної служби, яка в супроводі ескорту деякий час тому виїхала з Горійського військового госпіталю, вже прибула до Тбіліського міського суду.

Біля Тбіліського міського суду, де має відбутися судове засідання, мобілізовано велику кількість правоохоронців.

Прокуратура звинувачує Саакашвілі у розгоні мітингувальників 7 листопада 2007 року, вторгнення в телекомпанію "Імеді" й заволодіння злочинним шляхом майном, що належить бізнесмену Бадрі Патаркацишвілі.

Звинувачення Саакашвілі пред'явлено за статтею 333 КК Грузії, тобто перевищення службових повноважень, що спричинило істотне порушення прав фізичних або юридичних осіб, законних інтересів суспільства або держави, якою передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

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Арешт Саакашвілі у Грузії

Як повідомляв УНІАН, Саакашвілі, який є громадянином України, затримали в Грузії 1 жовтня. Він повернувся на батьківщину вперше за вісім років напередодні муніципальних виборів.

У Грузії екс-президента заочно засуджено до 6 років позбавлення волі. Він вважає висунуті проти нього звинувачення політичним переслідуванням, а себе політичним в'язнем. Відразу після затримання він оголосив голодування.

10 листопада в Тбіліському міському суді відбулося засідання суду у справі про перевищення Саакашвілі владних повноважень. Засідання відбулося за відсутності обвинуваченого - влада не дозволила екс-президенту залишити тюремну лікарню, посилаючись на те, що це може спричинити масові заворушення.

19 листопада екс-президент Грузії погодився припинити голодування і перебуває у Горі у військовому госпіталі.

Автор: Вікторія Токарєва