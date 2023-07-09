Ольга Стефанишина зазначила, що президент України ще не знає, що буде у фінальних документах.

Президент України Володимир Зеленський ще не вирішив, чи відвідає саміт НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Офіційний Київ ще не знає, що буде у фінальних документах.

"Ще не прийнято жодних остаточних рішень (про візит президента - УНІАН). Ми до кінця не розуміємо формату всіх зустрічей у Вільнюсі, але і до кінця не розуміємо рішень, які будуть фізично покладені на стіл", - заявила віце-прем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в інтерв'ю "Європейській правді".

За її словами, від змісту фінальних документів залежатиме, чи поїде Зеленський на саміт Альянсу.

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"Весь цей тиждень і попередні місяці ми провели в комунікації з союзниками. Президент здійснив ряд візитів особисто. Він поїхав до Туреччини, щоб вести відповідні переговори. І його роль, я думаю, буде визначальною і в рішеннях, які можуть бути прийняті по Швеції", - зазначила чиновниця.

Крім того, Стефанишина зазначила, що глава Офісу президента Андрій Єрмак також веде переговори щодо гарантій безпеки та фінальних документів, але ніяких рішень ще не прийнято.

Саміт НАТО у Вільнюсі - що відомо

11-12 липня у Вільнюсі відбудеться черговий саміт НАТО, на якому Україна прагне отримати чіткі терміни вступу до Альянсу. При цьому в офісі президента відзначити, що Київ розраховує на запрошення з "відкритою датою".

23 з 31 членів НАТО підтримали приєднання України, але США і Німеччина не висловили підтримку в цьому питанні. Президент США Джо Байден заявив, що ще Україна не готова до членсту в Альянсі. У свою чергу Німеччина побоюється, що війна в Україні пошириться на весь блок.

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