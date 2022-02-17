Угоду підписали в жовтні минулого року.

Верховна Рада ратифікувала угоду про спільний авіаційний простір між Україною та Європейським Союзом.

Як передає кореспондент УНІАН, за законопроект № 0144 проголосували 311 народних депутатів при необхідному мінімумі у 226 голосів.

Як зазначила заступник міністра інфраструктури Ганна Юрченко, укладення угоди передбачено статтею 137 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

"Згідно з положеннями Угоди, сторони забезпечать створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі ідентичних правил авіаційної безпеки польотів, організації повітряного руху, соціального забезпечення працівників, роботи систем комп'ютерного бронювання, захисту навколишнього середовища та прав споживачів", - сказала вона.

За словами Юрченко, реалізація угоди відбуватиметься у два етапи, що передбачає поступове приведення положень українського законодавства у відповідність до вимог і стандартів ЄС.

"Відкрите небо" з ЄС:

28 червня 2021 року Рада ЄС дала згоду на підписання з трьома країнами, в тому числі Україною, Угоди про Спільний авіаційний простір.

Угода повинна зрівняти в правах українські та європейські авіакомпанії, і як наслідок - знизити ціни на квитки.

Угоду парафували ще у 2013 році, проте вона досі не була підписана через британсько-іспанську суперечку про приналежність Гібралтару.

8 квітня Європейська комісія схвалила оновлений проект рішення Ради ЄС про підписання Угоди.

12 жовтня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, віце-президент Єврокомісії — високий представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель і посол головуючої в Раді ЄС Республіки Словенія В Україні Томаж Менцін підписали угоду між Україною та Європейським Союзом про Спільний авіаційний простір.

Зазначалося, що виконання Угоди відкриє ринок повітряного транспорту, пропонуючи нові можливості як для споживачів, так і для операторів. Також це сприятиме розвитку торгівлі, туризму, інвестицій та економічному і соціальному розвитку. Угода про Спільний авіаційний простір між Україною та ЄС після його підписання, ратифікації та набуття чинності сприятиме здешевленню авіаквитків та розширенню географії подорожей.