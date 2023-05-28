Українські санкції синхронізовані з діями практично всього цивілізованого світу на шляху повної ізоляції Ірану.

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський прокоментував наскільки чутливими для Ірану будуть санкції України, які передбачається запровадити на 50 років.

За його словами, про необхідність запровадження санкцій щодо Ірану йшлося з перших моментів застосування Російською Фередерацією безпілотних літальних апаратів-камікадзе "Шахед".

"Дискусії тривали і зараз президенрт прийняв таке рішення. Вважаю, що воно правильне. Говорити про те, наскільки ці санкції будуть мати якесь критичне значення зараз важко, проте з огляду на рівень торгівлі між Україною та Іраном з огляду на те, що навіть транзит до Ірану відбувається з використанням транспортних артерій України - у мирний час відбувався значно більше, зараз менше, - але все одно, крапелька за крапелькою дійдемо у певний момент до якихось непередбачуваних наслідків, в тому числі для режиму, який очолює Іранську республіку. Тому я думаю, це той крок, який мали зробити давно", - повідомив він в ефірі телемарафону.

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Представник президента висловив впевненість, що народні депутати підтримають цю постанову і санкції запрацюють найближчим часом.

"І це буде синхронно з тими діями, які здійснив на сьогоднішній день практично весь цивілізований світ в плані повної ізоляції Ірану від тих можливостей, які в нього є для підтримання свого економічного рівня. А це буде мати, я переконаний, негативні наслідки або в короткостроковій, або більш середньостроковій перспективі для режиму Ірану", - сказав він.

На уточнююче запитання, що Україна досі купує у Ірану, Веніславський відповів: "Достатньо піти на ринки і подивитися сухофрукти, горішки. Це - дуже багато іранської продукції. За інформацією прикордонників, вантажівок з Іранськими товарами на митних територіях України достньо багато".

"Це крок (про запровадження санкцій, серед яких заборона транзиту територією України – УНІАН), який потрібно робити безсумнівно", - додав він.

Санкції України проти Ірану - що відомо

Іран постачає Росії ударні дрони-камікадзе, зокрема типу "Shahed-136/131", якими російські окупанти постійно атакують Україну. Наразі відомо, що загарбники випустили по Україні понад 1160 дронів-камікадзе іранського виробництва, з них близько 900 було збито українськими захисниками.

Президент Володимир Зеленський ініціював введення санкцій проти Ірану терміном на 50 років. Пропонується запровадити повну заборону на торговельні операції з товарами військового та подвійного призначення з резидентами Ірану та на послуги, що пов’язані з продажем, обслуговуванням , виробництвом таких товарів.

Також йдеться про припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень резидентами Ірану територією України, пов’язаних з зазначеними вище операціями та про зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань на користь резидентів Ірану, запобігання виведенню капіталів резидентами за межі України.

Крім того, пропонується заборонити передачу резидентам Ірану технологій та прав на інтелектуальну власність, запровадити заборону на здійснення будь-яких інвестицій в Іран, зупинити обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих резидентами.

Як відомо, партнери та союзники України також вводять санкції як проти Росії, так і Ірану, як країни яка підтримує агресію РФ.

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