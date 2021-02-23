9 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій щодо Медведчука та його дружини.

Власник підсанкційних телеканалів 112 Україна, NewsOne та ZIK зареєстрував 18 лютого нове товариство з обмеженою відповідальністю з такою ж назвою «Медіахолдінг «Новини».

Про це у Telegram повідомив міністр культури Олександр Ткаченко.

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Засновниками ТОВ виступили 100 людей зі статутним капіталом у 100 гривень.

«Схоже на те, що Медведчук і Ко шукають юридичні способи, аби знов запустити трансляцію кремлівської пропаганди в наш інформаційний простір. Проте, скільки нових ТОВок за 100 гривень не роби – суть не змінюється, а отже й увага з боку держави до їхньої «діяльності», – написав міністр.

Санкції проти телеканалів Медведчука

2 лютого президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про застосування санкцій проти депутата від «Опозиційної платформи - За життя» Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».

19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій щодо 19 юридичних і 8 фізичних осіб. Зокрема, санкції будуть застосовані до голови політради партії "ОПЗЖ" Віктора Медведчуку і його дружині Оксані Марченко. Санкції накладаються на все майно та активи, які перебувають у підпорядкуванні Медведчука і його дружини.

За відомостями РНБО, Служба безпеки України розслідує кримінальне провадження за ч. 5 ст. 258 ("фінансування тероризму"). До Медведчука, Марченко та інших осіб санкції застосовані у зв’язку з цим розслідуванням.

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Автор: УНІАН